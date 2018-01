Unbekannte stahlen in Freiburg 44 Tonnen Schokolade

Unbekannte Täter haben in Freiburg im deutschen Bundesland Baden-Württemberg 44 Tonnen Schokolade gestohlen. In der Nacht auf Samstag entwendeten sie in einem Gewerbepark zwei Lastwagenanhänger mit jeweils 33 Paletten. Die Ladung hatte laut Polizei einen Wert von rund 400.000 Euro.

