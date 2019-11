Unbekannter spritzte 13-Jähriger unbekannte Substanz

Ein Unbekannter hat am Donnerstag auf einem Parkplatz in Gelsenkirchen einem 13-jährigen Mädchen mit einer Spritze eine unbekannte Substanz injiziert und ist dann geflüchtet. Das verletzte Mädchen läutete nach der Tat an der Wohnungstür eines Anrainers und bat um Hilfe, wie die Polizei mitteilte. Dieser brachte die 13-Jährige ins Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wird.

SN/APA (Archiv/dpa)/Friso Gentsch Die Polizei ist auf der Suche nach dem Täter