Beim Zusammenprall eines Autos mit einer voll besetzten Hochzeits-Limousine sind bei Schoharie im US-Staat New York mehrere Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei waren die beiden Fahrzeuge am Samstag an einer Kreuzung zusammengestoßen.

Mehrere Schwerverletzte seien mit dem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser geflogen worden. Über die genaue Zahl der Opfer sowie über den genauen Unfallhergang machte die Polizei zunächst keine Angaben. Quelle: Apa/Dpa