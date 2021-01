Ungarn lässt als erstes EU-Land russisches Sputnik-Vakzin zu

Als erstes EU-Land hat Ungarn am Donnerstag grundsätzlich grünes Licht für den russischen Anti-Corona-Impfstoff Sputnik V gegeben. Der Kabinettschef von Ministerpräsident Viktor Orban, Gergely Gulyas, verknüpfte diese Ankündigung mit einer Kritik an der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA, die ihre Entscheidungen "außerordentlich langsam" treffe. Ungarn will daher großflächig den Corona-Impfstoff einsetzen, der von dem chinesischen Pharma-Giganten Sinopharm angeboten wird.

SN/APA (AFP)/ALEXANDER NEMENOV Russischer Impfstoff soll großflächig eingesetzt werden