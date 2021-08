Ungeimpfte müssen in Deutschland Coronatests bald bezahlen

In Deutschland müssen Ungeimpfte vom 11. Oktober an verpflichtende Corona-Tests selbst bezahlen, um ohne Auflagen am öffentlichen Leben teilnehmen zu können. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag aus Verhandlungskreisen des Gipfels von Bund und Ländern. Danach sind Tests verpflichtend vorgeschrieben, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über einen Wert von 35 steigt. Für Genesene und Geimpfte gilt die Testpflicht nicht.

