UNICEF: Ukraine-Krieg stürzt vier Millionen Kinder in Armut

Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben nach UN-Angaben vier Millionen Kinder in Osteuropa und Zentralasien in die Armut getrieben. "Kinder tragen die größte Last der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges", erklärte die UN-Kinderhilfsorganisation UNICEF am Montag. Durch den Konflikt und die dadurch angeheizte Inflation sei die Zahl armer Kinder in Osteuropa und Zentralasien innerhalb eines Jahres um 19 Prozent gestiegen.

SN/APA/AFP (Themenbild)/JOEL SAGET UNICEF: Folgen des Ukrainekriegs stürzt Millionen Kinder in Armut