Unicef warnt vor "Nachlässigkeit" im Kampf gegen Masern

Angesichts des weltweiten Anstiegs der Masern-Fälle hat das UN-Kinderhilfswerk Unicef vor "Nachlässigkeit" im Kampf gegen die Krankheit gewarnt. Drei Viertel des Anstiegs sei dabei in nur zehn Staaten registriert worden, darunter in Frankreich, erklärte Unicef am Freitag.

/APA (AFP)/NOEL CELIS Auch auf den Philippinen ist die Zahl der Neuerkrankungen gestiegen