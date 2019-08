UNO-Chef: Juli könnte heißester Monat bisher gewesen sein

Der gerade zu Ende gegangene Juli könnte nach Angaben von UNO-Generalsekretär António Guterres der weltweit heißeste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen sein. "Der Monat Juli war mindestens gleich heiß oder heißer als der bisher heißeste aufgezeichnete Monat", sagte Guterres am Donnerstag vor Journalisten in New York.

SN/APA (AFP)/VALERY HACHE Hei§, hei§er, Juli 2019