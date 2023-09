UNO erwartet Hilfersuchen Marokkos nach Erdbeben

Rund eine Woche nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko rechnen die Vereinten Nationen mit einem zeitnahen Hilfe-Ersuchen. "Nach unseren Gesprächen mit den marokkanischen Behörden gehen wir davon aus, dass das Hilfe-Ersuchen heute oder morgen gestellt wird", sagte der UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths am Freitag vor Journalisten in Genf. "Wir sind bereit zu arbeiten, wir sind bereit, bei der Koordination zu unterstützen."

BILD: SN/APA/AFP/FETHI BELAID Die Menschen in Marokkos Erdbebenregion hoffen auf mehr Hilfe