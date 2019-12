UNO-Klimagipfel in Madrid endet ohne konkrete Ergebnisse

Nach harten und langen Verhandlungen ist die UN-Klimakonferenz in Madrid am Sonntag mit Minimalbeschlüssen zu einer Anhebung der Klimaschutz-Ambitionen und anderen Themen zu Ende gegangen. Die chilenische Umweltministerin und Konferenzvorsitzende Carolina Schmidt verkündete am frühen Nachmittag die Beschlüsse vor den Delegierten aus fast 200 Ländern.

SN/APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU Viele Demonstranten forderten die Politik zum Handeln auf.