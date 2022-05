UNO-Kommissarin verteidigt China-Besuch gegen Kritik

Zum Abschluss ihres China-Besuchs hat UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet ihre Visite gegen Kritik verteidigt. In einer Pressekonferenz vor ihrer Abreise hob Bachelet am Samstag hervor, sie habe ihre Gespräche in der Uiguren-Region Xinjiang ohne Beaufsichtigung durch die chinesischen Behörden führen können. Zugleich hob sie hervor, ihre China-Reise sei "keine Untersuchung" von Menschenrechtsverstößen gewesen.

SN/APA/OHCHR/HANDOUT UNO-Besuch unter scharfer Beobachtung