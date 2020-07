UNO legt Welternährungsbericht 2020 vor

Die Vereinten Nationen legen am Montagnachmittag ihren neuen Bericht zur Welternährung mit den Zahlen zu Hunger und Unterernährung vor. In der Studie dürften auch die Auswirkungen der Coronakrise eine Rolle spielen. Verschiedene UNO-Organisationen haben in den vergangenen Wochen bereits davor gewarnt, dass die Covid-19-Krankheit die Ernährungslage in vielen Regionen verschärft.

SN/APA (Archiv/AFP)/ESSA AHMED Weitere Verschärfung der Situation wird erwartet