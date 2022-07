UNO: Mehr als 230 Tote und Verletzte in fünf Tagen in Haiti

In einem dicht besiedelten Armenviertel in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince sind nach UNO-Angaben innerhalb von fünf Tagen mehr als 230 Menschen getötet oder verletzt worden. Die Menschen seien zwischen dem 8. und 12. Juli der grassierenden Bandenkriminalität im Viertel Cité Soleil zum Opfer gefallen, teilte das UNO-Hochkommissariat am Samstag in Genf mit.

SN/APA/AFP/RICHARD PIERRIN Eskalation der Gewalt in Port-au-Prince