UNO: Tausende flüchten vor Banden aus Haitis Hauptstadt

Wegen der Bandengewalt in Haiti sind nach UNO-Angaben innerhalb von vier Tagen rund 5.000 Bewohner aus zwei Vierteln der Hauptstadt Port-au-Prince geflüchtet. Insgesamt gebe es in der Stadt etwa 130.000 Vertriebene, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Mittwoch mit. Vom vergangenen Samstag bis Dienstag trieb Gewalt in den Stadtteilen Carrefour-Feuille und Savanes Pistaches der UNO-Organisation zufolge 4.972 Menschen aus 1.020 Haushalten in die Flucht.

BILD: SN/APA/AFP/RICHARD PIERRIN Innerhalb von vier Tagen 5.000 Menschen in Port-au-Prince geflüchtet