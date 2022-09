UNO warnt vor Hungerkatastrophe in Somalia

Die UNO hat vor einer unmittelbar bevorstehenden Hungerkatastrophe in Somalia gewarnt. Das unter einer historischen Dürre leidende Land am Horn von Afrika stehe am Rand einer Hungersnot, sagte UN-Koordinator Martin Griffiths am Montag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu. "Das ist heute die letzte Warnung." Landesweit sind nach UN-Angaben 213.000 Menschen akut vom Hungertod bedroht.

SN/APA/AFP/HASSAN ALI ELMI UN-Koordinator Martin Griffiths warnt vor einer Katastrohpe