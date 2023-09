UNO warnt vor möglichen weiteren Dammbrüchen in Libyen

Das UN-Nothilfebüro (OCHA) ist nach den verheerenden Überschwemmungen in Libyen besorgt über zwei weitere Dämme, hinter denen sich große Wassermengen stauen sollen. Es geht um den Dschasa-Damm zwischen der teils zerstörten Stadt Darna und Bengasi und den Kattara-Damm nahe Bengasi, wie OCHA am Sonntagabend mitteilte. Berichte über die Lage seien widersprüchlich. Nach Angaben der Behörden seien aber beide Dämme in gutem Zustand und funktionierten.

BILD: SN/APA/AFP/AMANDA MOUAWAD Verheerende Lage nach den Überschwemmungen in Libyen