Unruhen in Dublin nach Messerangriff auf Kinder

Die Polizei hat nach einem Gewaltausbruch in der irischen Hauptstadt Dublin 34 Menschen festgenommen. Am Donnerstagabend war es zu Ausschreitungen gekommen, nachdem mehrere Menschen bei einem Messerangriff verletzt worden waren. Es seien 13 Geschäfte beschädigt oder geplündert worden, sagte Polizeichef Drew Harris am Freitagmorgen. Auch elf Polizeiwagen, mehrere Busse und eine Straßenbahn seien beschädigt worden.

BILD: SN/APA/AFP/PETER MURPHY Gewaltausbruch in Dublin