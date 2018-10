Unternehmen sucht Cannabis-Tester

Jobs für Kiffer bot ein Unternehmen vor der Legalisierung von Cannabis in Kanada am Mittwoch an. "Verdiene 50 Dollar pro Stunde, um das Beste zu bewerten, das Kanadas Grower anzubieten haben", schrieb das Unternehmen Ahlot. Die sogenannten Cannabis-Connoisseure sollten "lange genug mit Cannabis gelebt haben, um die Nuancen zu verstehen und zu beschreiben, die eine Sorte von der anderen unterscheiden". So solle Konsumenten bei der Orientierung geholfen werden. Bei der Stelle handelt es sich um Heimarbeit. Der Rücklauf auf die Ausschreibung sei gewaltig.

Quelle: SN, Dpa