Unterschiedliche Coronavirus-Entwicklungen in Asien

In den großen Staaten Asiens gibt es derzeit unterschiedliche Tendenzen bei der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. In Südkorea stieg die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen zuletzt wieder auf mehr als 100. China meldete am Dienstag 48 neue Infektionen, die allesamt aus dem Ausland "importiert" wurden. In Japan stieg die Zahl zuletzt auf 2.000 Infizierte.

SN/APA (AFP)/ED JONES Stetiger Wechsel von an- und absteigenden Zahlen in Südkorea