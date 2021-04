Untersuchung gegen Polizei in Minneapolis eingeleitet

Nach dem Urteil im Fall George Floyd hat US-Justizminister Merrick Garland eine Untersuchung der Polizeibehörde in Minneapolis eröffnet. Garland sagte am Mittwoch in Washington, dabei solle festgestellt werden, ob es bei der Behörde ein Muster von "verfassungswidriger oder ungesetzlicher" Polizeiarbeit gebe.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/P Justizminister Garland will Polizeiarbeit unter die Lupe nehmen