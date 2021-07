Untersuchung nach Explosion in Leverkusen angekündigt

Nach der Explosion in einer Müllverbrennungsanlage in Leverkusen will die Polizei am Donnerstag mit Untersuchungen am Unglücksort beginnen. Die Stadt hielt unterdessen ihre Bürger wegen niedergegangenen Rußpartikeln weiterhin zur Vorsicht an. Der Leiter des betroffenen Chemparks hat kaum Hoffnung, die noch vermissten fünf Mitarbeiter zu finden.

SN/APA/afp/ROBERTO PFEIL Weiter Warnung wegen Ru§