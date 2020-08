Unvergesslicher Urlaub: Urlauber von Bär am Fenster überrascht

Diese Ferien in Cavedago im Trentino werden zwei Urlauberinnen aus Italien wohl nie vergessen. Vom Balkon ihrer Ferienwohnung aus konnten sie einen Bären bei einem nächtlichen Streifzug durch das Dorf beobachten. Der Bär stieg beim Nachbarhaus die Treppen hinauf und schaute durch das Fenster in die Wohnung. In Molveno und Umgebung waren zuletzt öfters Bären gesehen worden.

SN/christian sprenger Symbolbild.