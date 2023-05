Unwetter: Dürfen Adria-Urlauber stornieren?

BILD: SN/APA/AFP/ALESSANDRO SERRANO

Von Urlaubsstimmung kann keine Rede sein: In Cesena nahe Rimini werden die Straßen nach den Überschwemmungen vom Schlamm befreit. Reisende, die einen Urlaub in der Region an der Oberen Adria geplant haben, sollten sich genau erkundigen, ob sie kostenfrei stornieren können.