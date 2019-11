Unwetter in Italien: Wieder Sorge wegen Hochwasser

Italien ist an diesem Wochenende erneut von schweren Unwettern heimgesucht worden. Besonders kritisch ist die Lage in den norditalienischen Regionen Ligurien und Piemont. In der piemontesischen Provinz Alessandria stürzte ein Auto mit drei Insassen in den Fluss Bormida. Zwei Personen wurden gerettet, nach einer vermissten 52-jährigen Frau wird noch gesucht.

SN/APA (AFP)/MIGUEL MEDINA Die Situation im Norden Italiens bleibt angespannt