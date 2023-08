Unwetter stoppt S-Bahnen und Zugverkehr in Süddeutschland

Nach schweren Unwettern kam es in Bayern und Baden-Württemberg zu Streckensperrungen im Bahnverkehr - vor allem wegen umgestürzter Bäume. In München musste der S-Bahn-Verkehr in der Nacht auf Freitag komplett eingestellt werden. Auf einem Campingplatz in Lindau am Bodensee stürzten mehrere Bäume um, drei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer.

BILD: SN/APA/DAVOR KNAPPMEYER/DAVOR KNAPP Unwetterschäden in Süddeutschland