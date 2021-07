Unwetterkatastrophen: Warum nicht überall Sirenen heulen

Hätten die Betroffenen besser vor den Überschwemmungen gewarnt werden müssen? Darüber diskutiert Deutschland wenige Tage nach der Flutkatastrophe. Anders als in Österreich haben nicht überall die Sirenen geheult.

Von einem "monumentalen Systemversagen" spricht eine britische Wissenschafterin und heizt damit die Debatte über Mängel in der Informationskette bei der Unwetterkatastrophe in Deutschland an. "Die Menschen hätten Warnungen erhalten sollen", sagte Hannah Cloke, Professorin für Hydrologie an der Universität Reading, gegenüber der "Sunday Times".

Cloke baute nach den schweren Hochwassern in Europa 2002 mit Kollegen die Plattform EFAS (European Flood Awareness System) auf. Dort werden Beobachtungen des EU-Satelliten Copernikus mit hydrografischen Daten und Pegelständen kombiniert, ...