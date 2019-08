Unzufriedener Restaurant-Gast erschoss Kellner in Frankreich

Offenbar aus Wut über langsame Bedienung hat ein Restaurant-Gast in Frankreich einen Kellner erschossen. Nach Ermittlerangaben ärgerte sich der Kunde bei dem Vorfall am Freitagabend im Vorort Noisy-le-Grand östlich von Paris, weil sein Sandwich nicht schnell genug zubereitet wurde. Er zückte eine Pistole und schoss dem Kellner in die Schulter.

SN/APA (AFP)/TIPHAINE LE LIBOUX Polizisten vor dem Tatort im Pariser Vorort Noisy-le-Grand