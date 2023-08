Urlauber bei Felssturz auf Kreta schwer verletzt

Bei einem Felssturz in einer bei Wanderern beliebten Schlucht auf Kreta ist am Sonntag ein Urlauber schwer verletzt worden. Der Vorfall in der Schlucht von Samaria sei allen Anzeichen nach durch ein Erdbeben ausgelöst worden, das sich im Südwesten Kretas ereignet habe, berichtete der griechische Rundfunk unter Berufung auf die Feuerwehr. Der Zivilschutz rief alle Menschen in der Region auf, die Schluchten im Süden Kretas sofort zu verlassen. Es bestehe Gefahr von Felsstürzen.

Der verletzte Mann sollte mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Welcher Nationalität er ist, blieb zunächst unklar. Das Beben hatte nach Angaben des geodynamischen Instituts von Athen eine Stärke von 4,9 und ereignete sich um 10.40 Ortszeit (9.40 Uhr MESZ). Das Zentrum des Bebens lag bei der beliebten Ferienortschaft Sougia im Südwesten Kretas.