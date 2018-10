Urteil im Prozess um Horrorhaus von Höxter verzögert sich

Im Mordprozess um das sogenannte Horrorhaus von Höxter wird an diesem Freitag mit Spannung das Urteil erwartet. Zu Beginn des Prozesstages stiegen die Richter am Landgericht Paderborn allerdings noch einmal in die Beweisaufnahme ein. Ein Mitgefangener der Angeklagten soll als letzter Zeuge gehört werden.

SN/APA/dpa/Marcel Kusch Ein letzter Zeuge soll am Freitag noch gehört werden