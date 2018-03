US-Ankläger streben Todesstrafe für Florida-Schützen an

Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Florida strebt die Todesstrafe für den 19-jährigen Schützen an, der im Februar an einer Schule 17 Menschen getötet hatte. Das geht aus einem von den Strafverfolgern bei Gericht eingereichten und am Dienstag veröffentlichten Dokument hervor.

SN/APA (AFP)/RHONA WISE Cruz werden 17-facher Mord und 17-facher Mordversuch angelastet