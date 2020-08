US-Astronauten mit SpaceX-Kapsel von ISS am Weg zur Erde

Nach zwei Monaten an Bord der Internationalen Raumstation sind zwei US-Astronauten von der ISS mit der von SpaceX entwickelten "Crew Dragon"-Raumkapsel wieder auf dem Weg zur Erde. Robert Behnken und Douglas Hurley dockten in der Nacht zum Sonntag (MESZ) vom Außenposten der Menschheit in 400 Kilometer Höhe über der Erde ab, wie auf Liveaufnahmen der US-Raumfahrtbehörde Nasa zu sehen war.

SN/APA/AFP/JOE RAEDLE NASA-Astronauten Behnken und Hurley