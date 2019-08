US-Bundesstaat Florida rüstet sich gegen Hurrikan "Dorian"

US-Präsident Donald Trump hat die Menschen an der Südostküste des Landes dazu aufgerufen, sich für den heranziehenden Hurrikan "Dorian" zu wappnen. Es sehe so aus, als würde der Wirbelsturm am späten Sonntagabend die Küste im Bundesstaat Florida treffen, meinte Trump. Er appellierte an die Menschen, sich auf den Sturm vorzubereiten und den Anweisungen der Behörden zu folgen.

