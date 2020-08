US-Feuerwehr macht Fortschritte gegen Waldbrände

Etwas kühlere Temperaturen nach einer Hitzewelle kommen den über 14.000 Feuerwehrleuten in Kalifornien beim Kampf gegen Waldbrände zur Hilfe. Am Montag machten die Einsatzkräfte gegen 17 Großfeuer in dem US-Westküstenstaat Fortschritte. Das sogenannte LNU-Lightning-Complex-Feuer in der Weinregion Napa Valley nördlich von San Francisco war am Montagabend zu einem Viertel eingedämmt.

SN/APA (AFP)/JOSH EDELSON Mehr als 5.600 Quadratkilometer Land wurden verkohlt