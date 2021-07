US-Gericht stoppt Schutzprogramm für Einwandererkinder

Im Ringen um das Schicksal von jungen Einwanderern ohne dauerhaftes Aufenthaltsrecht hat ein Gericht im US-Bundesstaat Texas das Schutzprogramm DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) für rechtswidrig erklärt. Das vom früheren Präsidenten Barack Obama entworfene Programm wurde am Samstag gestoppt. Bei der Urteilsverkündung sagte Richter Andrew Hanen vom Bezirksgericht in Houston, Obama habe seine Befugnisse überschritten habe, als er das Programm per Dekret einführte.

SN/APA/AFP (Archiv)/SAUL LOEB DACA sorgt seit Jahren für Querelen in der US-Politik (Archivbild)