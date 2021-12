US-Gesundheitsbehörden lockern Zugang zu Abtreibungspillen

Während der juristische Streit zwischen Abtreibungsgegnern und -befürwortern in den USA brodelt, haben US-Gesundheitsbehörden den Zugang zu Abtreibungspillen permanent gelockert. Am Donnerstag veröffentlichte die Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) einen entsprechenden Brief der US-Arzneimittelbehörde FDA. Demnach können die Pillen nach ärztlicher Verschreibung auch per Post versandt werden.

US-Behörde erlaubte Postversand von Abtreibungspillen