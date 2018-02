US-Gouverneur Eric Greitens soll Ex-Geliebte erpresst haben

Der Gouverneur des US-Bundesstaates Missouri muss sich wegen Verletzung der Privatsphäre einer früheren Geliebten verantworten. Eric Greitens ist angeklagt, die Frau ohne Zustimmung in kompromittierender Weise fotografiert zu haben und die Fotos später als Druckmittel eingesetzt zu haben, wie die Zeitung "St. Louis Post-Dispatch" am Donnerstag berichtete. Greitens sei in Gewahrsam genommen worden.

SN/APA (AFP/Getty)/Craig Barritt US-Gouverneur Eric Greitens in Gewahrsam genommen