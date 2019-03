US-Kleinstadt wählte Ziege zum "Bürgermeister"

Ein Neuling in der Politik, aber immerhin mit einem berühmten Namen: In einer Kleinstadt im US-Staat Vermont ist eine Ziege namens Lincoln als Sieger aus einer tierischen "Bürgermeister"-Wahl hervorgegangen. Lincoln setzte sich bei der Abstimmung in Fair Haven gegen 15 andere Kandidaten durch, darunter die Wüstenrennmaus Crystal und mehrere Hunde und Katzen.

SN/APA (AFP)/ROBERT LAYMAN "Gestatten, mein Name ist Lincoln. Ich bin Ihr Bürgermeister."