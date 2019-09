US-Kletterin im Yosemite Park tödlich verunglückt

In einem berühmten Klettersteig im kalifornischen Yosemite-Park ist eine 29-jährige Kletterin tödlich verunglückt. Die Besucherin aus dem US-Staat Arizona sei in dem steilen und steinigen Gelände mehr als 150 Meter tief abgestürzt, teilte die Parkverwaltung am Freitag mit. Ranger hätten die Frau nach dem Unfall am Vortag tot aufgefunden.

SN/APA (AFP)/MARK RALSTON Weltberühmter Half Dome im Yosemite Park