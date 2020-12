US-Kongress zankt sich erneut um Corona-Hilfspaket

Im US-Kongress ist neuer Streit um das geplante weitere Hilfspaket gegen die Coronakrise ausgebrochen. Die Republikaner wendeten sich am Donnerstag gegen einen Vorstoß der Demokraten, die geplanten Direktzahlungen an Bürger deutlich aufzustocken. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, appellierte daraufhin an den scheidenden Präsidenten Donald Trump, Druck auf seine Parteikollegen auszuüben, um deren "Blockade zu beenden".

SN/APA/AFP/SAUL LOEB Nancy Pelosi fordert Republikaner zum Einlenken auf