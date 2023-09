US-Militär bittet bei Suche nach Kampfjet um Hilfe

Das US-Militär hat die Öffentlichkeit bei der Suche nach einem Kampfjet des Typs F-35 um Hilfe gebeten. Die Maschine war am Sonntag verschwunden, nachdem sich der Pilot aufgrund einer "Panne" mithilfe des Schleudersitzes gerettet hatte. Er wurde im Krankenhaus behandelt. Das Militär suchte nun in der Nähe der Stadt Charleston im US-Staat South Carolina nach dem Jet. Man sei mit Kräften in der Luft und am Boden im Einsatz, schrieb die Joint Base Charleston am Montag.

BILD: SN/APA/AFP/ROSLAN RAHMAN Flugzeug kostet aktuell zwischen 80 und 100 Millionen US-Dollar