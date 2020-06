US-Militär holte Bus von "Into The Wild" per Huschrauber aus der Wildnis

Das US-Militär hat einen verlassenen Bus aus der Wildnis Alaskas geholt, der durch den Bestseller und Kultfilm "Into The Wild" berühmt geworden war und jahrelang Abenteurer in die verlassene Gegend gelockt hatte. Wie die Naturschutzbehörde des US-Bundesstaats mitteilte, schickte die Nationalgarde am Donnerstag einen Hubschrauber, der den kaputten Bus aus dem Denali-Nationalpark abtransportierte.

SN/AP Kultig, aber rostig: Der „Magic Bus“ von Into the Wild.