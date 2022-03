US-Militärflugzeug in Norwegen abgestürzt

Ein US-Militärflugzeug mit vier Menschen an Bord ist in Nordnorwegen abgestürzt, berichten norwegische Medien am Freitag unter Berufung auf Rettungsdienste. Das Flugzeug vom Typ V-22 Osprey habe an einer NATO-Militärübung namens "Cold Response" teilgenommen, als es um 18:26 Uhr (MEZ) als vermisst gemeldet wurde, so das Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

SN/APA/NTB/GEIR OLSEN Große NATO-Übung in Norwegen