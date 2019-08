US-Milliardär Epstein nahm sich in Gefängniszelle das Leben

Der des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen beschuldigte US-Milliardär Jeffrey Epstein hat sich Medienberichten zufolge in der Nacht auf Samstag in seiner Gefängniszelle in Manhattan das Leben genommen. Der 66-Jährige habe sich erhängt und sei am Samstag in der Früh tot aufgefunden worden, berichteten die "New York Times" und andere renommierte US-Medien.

SN/APA (AFP)/HO Jeffrey Epstein erhängte sich in seiner Zelle