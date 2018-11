US-Millionär Durst weist Mordvorwurf zurück

Der wegen Mordes angeklagte New Yorker Millionär Robert Durst hat die Vorwürfe vor einem Gericht in Kalifornien zurückgewiesen. Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft in Los Angeles plädierte der 75-jährige Immobilien-Erbe am Donnerstag auf "nicht schuldig". Ihm wird vorgeworfen, im Jahr 2000 seine langjährige Bekannte Susan Berman in Kalifornien getötet zu haben.

SN/APA (AFP)/JAE C. HONG Robert Durst plädierte auf "nicht schuldig"