US Navy schickt Bergungssystem zur Suche nach Tauchboot

Bei der Suche nach dem verschollenen Tauchboot in der Nähe des "Titanic"-Wracks im Atlantik schickt die US-Marine ein Gerät zur Bergung des Gefährts. Wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte, soll das Tiefsee-Bergungssystem mit dem Kürzel "Fadoss" in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) in der kanadischen Stadt St. Johns in Neufundland ankommen. Wann es das Suchgebiet Hunderte Kilometer weiter südlich erreichen könnte, blieb zunächst unklar.

BILD: SN/APA/AFP/JOSEPH PREZIOSO Die Suche gestaltet sich schwierig