US-Pharmakonzern will Wirkstoff Remdesivir exportieren

Der Pharmakonzern Gilead Sciences will das zur Behandlung von Covid-19-Patienten in den USA zugelassene Mittel Remdesivir auch in andere Länder exportieren. Sein Unternehmen liege in dieser Frage mit der US-Regierung auf einer Linie, sagte Konzernchef Daniel O'Day am Sonntag dem TV-Sender CBS. Remdesivir solle in die Länder ausgeliefert werden, in denen der Einsatz des Mittels erlaubt werde.

SN/APA (Archiv/AFP)/JOSH EDELSON Gilead Sciences produziert Remdesivir