US-Polizei entdeckt mehr als 60 Föten in Bestattungshaus

Die US-Polizei hat laut Medienberichten in einem Bestattungsunternehmen in der Stadt Detroit mehr als 60 Föten gefunden. Bei der Durchsuchung des Perry Funeral Home wurden am Freitag die Überreste von 36 Föten in Kisten und 27 weiteren in Kühlschränken entdeckt, wie Polizeichef James Craig am Sonntag sagte. "Das ist unglaublich", zitierte die der Zeitung "Detroit News" den Beamten.

SN/APA (AFP)/JEFF KOWALSKY Polizei durchsuchte das Perry Funeral Home