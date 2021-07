US-Präsident Biden bei Hauseinsturzstelle in Florida

Eine Woche nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida ist Präsident Joe Biden am Donnerstag in der Nähe der Unglücksstelle in Surfside eingetroffen. Biden kam zunächst mit Behördenvertretern zusammen, um sich über den aktuellen Stand des Rettungseinsatzes informieren zu lassen. Später wollte er Einsatzkräfte treffen und mit Familien sprechen, die um das Leben ihrer Angehörigen bangen oder jemanden verloren haben.

SN/APA/AFP/SAUL LOEB US-Präsident Biden informiert sich zum Hauseinsturz in Florida