US-Präsident Trump spricht nicht mehr mit Virologen Fauci

Der führende US-Virologe in der Coronakrise, Anthony Fauci, hat eigenen Worten zufolge in den vergangenen zwei Wochen kein einziges Mal mit Präsident Donald Trump gesprochen. Das letzte Mal sei vor etwa 14 Tagen gewesen, dabei sei es um Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegangen, sagte Fauci am Dienstag (Ortszeit) dem öffentlichen Radiosender WAMU.

SN/APA (AFP/Getty Images)/Drew Ange US-Präsident Trump und Virologe Fauci sind nicht immer einer Meinung