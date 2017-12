Der US-Raketenabwehr Norad entgeht kein noch so kleines Flugobjekt - der punktgenauen Überwachung kann sich selbst der Weihnachtsmann auf seinem Schlitten nicht entziehen. In einer seit 1955 gepflegten Tradition verfolgt die Luftraumüberwachung, die die USA sonst vor möglichen Raketenangriffen schützen soll, aus einer unterirdischen Bunkeranlage in Colorado den Flug des Weihnachtsmannes.

SN/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM Auch Trump sa§ an der Weihnachtsmann-Flug-Hotline